Среда обитания
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20:53, 20 марта 2024Среда обитания

Поход россиянина в магазин едва не обернулся трагедией

В Екатеринбурге глыба льда упала на мужчину и его спутницу

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Екатеринбурге обычный поход в магазин едва не обернулся трагедией для мужчины и его спутницы — на них упала ледяная глыба. Внимание на ситуацию обратили «Вести Урал».

Инцидент произошел на улице Белинского — возле дверей супермаркета на мужчину и его подругу упала глыба льда. «С девушкой прогуливались по улице Белинского. Услышали хруст метала. Понял, что падает снег», — описал случившееся россиянин. Медики диагностировали у пострадавшего ушиб мягких тканей левой лопатки. «Видимо, глыба льда прошла по касательной. Про себя врачи называли меня броненосцем. Сказали, что везунчик», — добавил екатеринбуржец.

В управляющей компании, которая занимается обслуживанием дома, заверили, что регулярно чистят крыши, однако из-за особенности конструкции зданий избавиться от всего снега сразу не удается, из-за чего он подтаивает на солнце и превращается в сосульки.

Ранее в Калуге глыба льда с крыши городского военкомата рухнула на голову проходившему рядом мужчине.

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      Полина Кислицына
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