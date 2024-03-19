Глыба льда с военкомата рухнула на голову россиянина

В Калуге глыба льда с крыши военкомата рухнула на голову мужчины

В Калуге глыба льда с крыши городского военкомата обрушилась на голову проходившего рядом мужчины. Об этом сообщает региональный телеканал «Ника ТВ».

Инцидент произошел примерно в 17 часов рядом с домом номер 117 на улице Суворова. Наледь с кровли упала россиянину прямо на голову. Мужчина выжил, но получил травмы и был госпитализирован.

15 марта глыба льда обрушилась на трехлетнего мальчика в Екатеринбурге. Ребенок играл рядом с домом номер 43 на улице Широкореченской, после чего на него свалилась наледь. Пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

В тот же день в Альметьевске (Республика Татарстан) на пятимесячного ребенка и его мать, а также на мужчину сошла лавина с крыши дома. На видео с камеры видеонаблюдения можно увидеть, что снежная глыба падает на мужчину, он ударяется об лестницу, пролетает по ней вниз головой и долгое время не может подняться.