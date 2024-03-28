Раскрыт способ справиться с бессонницей

BMJ Open: регулярные упражнения нормализуют сон

Международная группа ученых раскрыла способ справиться с бессонницей. Согласно статье, опубликованной в журнале BMJ Open, регулярные упражнения 2-3 раза в неделю в течение продолжительного периода времени нормализуют сон.

В десятилетнем исследовании приняли участие 4399 человек, которые прошли опрос о продолжительности и частоте физической активности в 1998-2022 годах, а также о симптомах бессонницы, продолжительности сна и дневной сонливости в 2011-2014 годах. Те, кто сообщил о занятиях физическими упражнениями по меньшей мере два раза в неделю, были классифицированы как физически активные.

За 10-летний период 37 процентов участников не были физически активными, 18 процентов начали быть физически активными, 20 процентов перестали быть физически активными, а 25 процентов были постоянно физически активными. К последней категории чаще всего принадлежали молодые мужчины; люди с весом, чуть меньшим, чем в среднем; некурящие и работающие.

С учетом поправки на пол, возраст, индекс массы тела, те люди, что были постоянно физически активными, гораздо меньше испытывали проблем с засыпанием, реже страдали от бессонницы и реже сообщали о каких-либо ее симптомах. Среди тех, кто стал физически активными, было на 21 процент больше людей, кто спал от шести до девяти часов в сутки, по сравнению с людьми, которые никогда не были физически активными.

Результаты согласуются с ранее полученными данными о том, что физические упражнения полезны для тех, кто страдает от бессонницы, однако впервые показывает важность именно регулярной активности в течение продолжительного периода времени. В то же время авторы признают, что они не могли в полной мере отслеживать изменения в физической активности участников в промежутке времени между опросами в начале и в конце исследования, и полагались на субъективные оценки.