Экс-разведчик Риттер заявил, что Украина находится на грани коллапса

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что на данный момент Украина находится на грани коллапса. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Риттер раскрыл будущее Украины и предположил, что западные страны не способны изменить исход конфликта с Россией.

«Это происходит прямо сейчас, они знают, что все кончено и единственный шанс, который у них сейчас остался, — это вовлечь НАТО, но альянс не собирается вмешиваться», — добавил он.

Эксперт подчеркнул, что западные страны сталкиваются с проблемами в своих армиях, а НАТО почти разваливается сейчас. По его мнению, никто не хочет воевать за Запад, а у Киева заканчивается живая сила. Риттер подчеркнул, что сейчас Россия выигрывает в конфликте.

«Россия продолжит, может быть, нарастит темпы, но продолжит держать намеченный курс, не выходя за границы Украины», — заключил он.

Ранее Риттер заявил, что Украина может потерять Харьков из-за уничтожения Вооруженными силами России средств противовоздушной обороны. Он допустил, что это может произойти в ближайшие недели.