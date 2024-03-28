Экс-разведчик США Риттер: Украина может потерять Харьков из-за уничтожения ПВО

Украина может потерять Харьков из-за уничтожения Вооруженными силами России средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Я не знаю, видели ли люди, что происходит в Харькове прямо сейчас, противовоздушная оборона ликвидирована, русские теперь могут легко сбрасывать планирующие бомбы (...)/ Это положит конец способности Харькова сопротивляться, Украине придется сдать город», — рассказал аналитик.

Риттер также добавил, что это может произойти в ближайшие недели и Вооруженные силы Украины не будут способны удержать оборонительные рубежи.

Ранее Риттер заявил, что в случае конфликта с Москвой Британия продержится лишь неделю. Таким образом, он высмеял статью издания The Telegraph, в которой утверждалось, что британская армия продержится лишь два месяца в боях с российскими силами.