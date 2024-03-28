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16:07, 28 марта 2024Мир

В США оценили возможности Британии противостоять России

Экс-разведчик США Риттер: армия Британии при конфликте с РФ продержится неделю

Фото: Sergey Bulkin / Globallookpress.com

В случае конфликта с Москвой Британия продержится лишь неделю. Так возможности британской армии противостоять России оценил бывший американский разведчик Скотт Риттер на своей странице в социальной сети X.

Экс-разведчик высмеял статью издания The Telegraph, в которой отмечалось, что британская армия продержится лишь два месяца в боях с российскими силами.

«Два месяца — это бред. Две недели — это безумно оптимистичный прогноз», — написал он.

По мнению эксперта, армия Британии полностью развалится за неделю.

Ранее Риттер заявил, что российские военные будут наносить мощные удары по французским солдатам, если те окажутся на Украине. Он подчеркнул, что Франция не подготовлена для отправки туда войск.

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      Виктория Кондратьева
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