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22:34, 26 марта 2024Мир

В США предупредили Францию о последствиях отправки войск на Украину

Риттер: ВС Франции подвергнутся мощным ударам российских войск на Украине

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Российская армия будет наносить мощные удары по французским солдатам, если они окажутся на Украине. Об этом предупредил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Through the eyes of.

По его словам, французские войска будут уничтожены в случае отправки на Украину. «Россия ликвидирует их. Она не будет атаковать Румынию и Польшу, а уничтожит французских военных уже на Украине», — заявил он.

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      Марина Совина
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