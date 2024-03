Риттер: ВС Франции подвергнутся мощным ударам российских войск на Украине

Российская армия будет наносить мощные удары по французским солдатам, если они окажутся на Украине. Об этом предупредил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Through the eyes of.

По его словам, французские войска будут уничтожены в случае отправки на Украину. «Россия ликвидирует их. Она не будет атаковать Румынию и Польшу, а уничтожит французских военных уже на Украине», — заявил он.