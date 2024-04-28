В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы

В Хмельницкой области прогремели взрывы. Об этом пишет ТАСС.

При этом подробности происшествия не приводятся. В области действует воздушная тревога.

Ранее глава администрации города Дергачи близ Харькова Вячеслав Задоренко сообщил о взрывах в городе. Корреспонденты издания «Общественное» сообщали о взрывах на севере Харькова.

Также стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили в Харьковской области базу атаковавших Белгородскую область диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ).