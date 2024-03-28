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13:01, 28 марта 2024Экономика

Человеческий капитал оказался вреден для экономики России

Эксперт ВШЭ Авдеева назвала отрицательным вклад человеческого капитала в ВВП РФ

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В последние несколько лет человеческий капитал вносит отрицательный вклад в динамику экономического развития России. Так, в 2020-м и 2021-м годах он отнял у ВВП 0,4 и 0,6 процента соответственно. К такому выводу пришла ведущий эксперт центра развития НИУ ВШЭ Дарья Авдеева в статье «Вклад человеческого капитала в рост российской экономики», пишет РБК.

Расчетов по периоду 2022-2023 годов пока нет, однако трансформация российской экономики увеличивает риски для перспектив человеческого капитала, указала она.

Современные концепции человеческого капитала, как правило, включают в себя знания, навыки, опыт и здоровье. Авдеева использовала свой индекс, отражающий производительность работников, связанную с уровнем образования и здоровьем.

По ее оценке, в 2000-2003 годах вклад человеческого капитала в ВВП составлял минус 0,2 процентных пункта в год. В основном такая динамика была связана с ухудшением состояния здоровья. В следующие годы, с 2004-го по 2017-й влияние человеческого капитала было положительным, в совокупности он принес до 15 процента прироста ВВП.

Наибольший вклад этот фактор внес в 2007 году — плюс 1,3 процентных пункта прироста. Но с 2014 года прирост находился на уровне 0,4 процентных пункта и ниже, так что в 2018-2019 годах вклад опустился ниже 0,1 процентного пункта.

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Под рисками, возникшими в 2022 году, Авдеева имеет в виду устаревание навыков работников (часть из них станет неактуальной из-за упрощения технологий) и массовый отъезд из страны ценных кадров. Также с новыми ограничениями столкнулись системы образования и здравоохранения, что тоже способствует формированию негативных тенденций.

С выводами Авдеевой полностью не согласен профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин понимает, что от качества человеческого капитала зависит развитие страны, а значит, оно в ближайшие годы будет расти вместе со вкладом в ВВП.

Ранее аналитики АКРА указали, что перегрев и перестройка рынка труда остаются главными препятствиями для роста российской экономики, а повышение производительности труда и человеческого капитала остаются «единственными реальными источниками устойчивого роста».

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      Платон Щукин
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