Среда обитания
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12:50, 28 марта 2024Среда обитания

Казахстанский город затопило из-за разлива реки

Город Актобе в Казахстане затопило из-за разлива реки Саздинка

Город Актобе в Казахстане затопило из-за разлива реки Саздинка. Об этом сообщает МЧС республики в Telegram-канале.

«Сегодня утром в результате скопления льда и повышения уровня воды в реке Саздинка в городе Актобе произошел перелив через автомобильный мост по улице У. Сеитова, на проезжую часть улицы М. Маметовой в районе торгового дома Керуен сити», — говорится в сообщении ведомства.

На записях, сделанных местными жителями, видно, что уровень воды в городе настолько высок, что многим людям приходится передвигаться по городу на моторных лодках или в резиновых сапогах. При этом автомобили на улицах стоят наполовину в воде, вода затапливает даже автобусы. Между тем некоторые местные жители ловят рыбу прямо на улицах.

Из-за угрозы паводка в Костанайской области Казахстана ввели режим ЧС, эвакуированы 434 человека. «Сейчас ведутся работы по перекрытию направления водоснабжения в помещениях», — уточняет пресс-служба ведомства. В ликвидации последствий на данный момент задействованы около тысячи сотрудников МЧС, 200 единиц техники, а также военнослужащие Национальной гвардии.

Ранее в марте стало известно, что талая вода затопила подъезды жилых домов в Нефтеюганске.

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      Полина Кислицына
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