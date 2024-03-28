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15:12, 28 марта 2024Бывший СССР

Кличко наградил мэра Парижа нагрудным знаком

Кличко встретился с мэром Парижа Идальго в Киеве

Фото: Felix Hаrhager / Globallookpress.com

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с мэром Парижа Анн Идальго в украинской столице, куда она приехала в четвертый раз с начала боевых действий. Об этом сообщил мэр Киева в Telegram.

«Встретился с мэром Парижа Анн Идальго, которая уже в четвертый раз посещает Киев во время полномасштабной войны. Первый ее визит состоялся в апреле 2022 года. Тогда наши города подписали Соглашение о дружбе и сотрудничестве», — рассказал он.

Кличко также наградил мэра французской столицы нагрудным знаком «За содействие обороне Киева». По его словам, мэрия Парижа отправляла в Киев гуманитарную помощь, генераторы и другое необходимое оборудование.

Кроме того, Идальго пригласила мэра Киева на Саммит мэров европейских городов, который состоится в Париже в мае.

Ранее стало известно, что на Украину приехала председатель французского Парламента Яэль Брон-Пиве. Вместе с ней на Украину прибыли депутаты Валери Рабо, Томас Гассилуд и Бенджамин Хаддад.

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      Александр Курбатов
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