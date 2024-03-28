На Украину прибыла председатель национального собрания Франции
На Украину поддержать Киев прибыла председатель парламента Франции Брон-Пиве
На Украину прибыла председатель национального собрания Франции Яэль Брон-Пиве, чтобы поддержать Киев. Об этом она сообщила в социальной сети X.
По словам председателя французского парламента, она приехала на Украину вместе с депутатами Валери Рабо, Томасом Гассилудом и Бенджамином Хаддадом, чтобы подтвердить поддержку Киева национальным собранием.
«Спасибо, уважаемый Стефанчук, за теплый прием!» — обратилась Брон-Пиве к спикеру украинского парламента Руслану Стефанчуку.
Ранее председатель парламента Франции высказалась о теракте, который произошел в «Крокус Сити Холле» 22 марта. На заседании Национального собрания в связи со случившимся объявили минуту молчания.