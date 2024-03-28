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14:35, 28 марта 2024Бывший СССР

На Украину прибыла председатель национального собрания Франции

На Украину поддержать Киев прибыла председатель парламента Франции Брон-Пиве

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

На Украину прибыла председатель национального собрания Франции Яэль Брон-Пиве, чтобы поддержать Киев. Об этом она сообщила в социальной сети X.

По словам председателя французского парламента, она приехала на Украину вместе с депутатами Валери Рабо, Томасом Гассилудом и Бенджамином Хаддадом, чтобы подтвердить поддержку Киева национальным собранием.

«Спасибо, уважаемый Стефанчук, за теплый прием!» — обратилась Брон-Пиве к спикеру украинского парламента Руслану Стефанчуку.

Ранее председатель парламента Франции высказалась о теракте, который произошел в «Крокус Сити Холле» 22 марта. На заседании Национального собрания в связи со случившимся объявили минуту молчания.

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