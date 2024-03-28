Российский пенсионер одобрил теракт в «Крокусе» и попал под следствие

МВД задержало жителя Магаданской области за одобрение теракта в «Крокусе»

В Магаданской области полицейские задержали 75-летнего жителя поселка Ола по подозрению в публичном оправдании терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Пенсионер написал в мессенджере сообщение, в котором одобрил нападение террористов на «Крокус Сити Холл». Его пост увидели сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД, в ФСБ установили личность, а затем при силовой поддержке СОБР забрали из дома. Оперативное видео задержания предоставили «Ленте.ру» в ведомстве.

На кадрах видны силовики, которые ведут пенсионера в отдел полиции. Он говорит, что раскаивается в содеянном.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 205.2 («Публичное оправдание терроризма»), которая предусматривает максимальное наказание лишение свободы до семи лет. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

27 марта сообщалось, что в Башкирии задержали местного блогера Рустама Абасалямова за высказывания о теракте в «Крокус Сити Холле». Он во время стрима сказал, что траур из-за трагедии в «Крокусе» есть только в Москве, а в Башкирии скорби нет.