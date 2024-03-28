Моргенштерн обвинил популярный лейбл в обмане артистов

Рэпер Моргенштерн обвинил лейбл «Рифмы и Панчи» в обмане артистов

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в России иностранным агентом) обвинил популярный лейбл «Рифмы и Панчи» в обмане артистов, а одноименную группу в соцсетях — в нацизме. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Музыкант начал конфликтовать с «Рифмами и Панчами» на следующий день после теракта в «Крокус Сити Холле». Рэпер возмутился опубликованному в группе посту, в котором идет речь о клиенте, отменившем поездку в такси с водителем из Таджикистана. Моргенштерн потребовал извинений от паблика.

После беседы рэпера с администрацией группы в паблике был выложен пост со словами «У терроризма нет национальности». Затем Моргенштерн заявил, что лейбл задолжал ему 4,5 миллиона рублей и аналогичным образом обманул и других музыкантов. В ответ «Рифмы и Панчи» выложили публикацию, намекающую, что рэпер проиграл спор. Пост был удален через две минуты из-за угроз Моргенштерна.

Сейчас исполнитель намерен подать в суд на лейбл и группу. Представлять интересы рэпера и других музыкантов согласился адвокат Сергей Жорин. Жорин заявил, что «намечается серьезная возня» и от действий «Рифм и Панчей» пострадали уже 20 артистов.

Ранее Моргенштерн перевел миллион рублей 15-летнему гардеробщику «Крокус Сити Холла» Исламу Халилову, спасшему людей во время теракта.