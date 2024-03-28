Среда обитания
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16:35, 28 марта 2024Среда обитания

Москвич усыпал двор бутылками из-под вина и разгневал соседей

Москвич всю зиму выкидывал во двор пустые винные бутылки и разгневал соседей

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Житель района Северного Тушино в Москве всю зиму выкидывал из окна бутылки из-под вина одной и той же марки. С таянием снега земля под окнами многоквартирного дома оказалась полностью усыпана стеклянной тарой. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 125».

Завалы появились под окнами дома 44 корпус 2 по улице Фабрициуса. На опубликованной фотографии подтаявший снег в углу панельной «хрущевки» оказался полностью усеян зелеными бутылками с одинаковыми этикетками. Отмечается, что жильцы решили установить, кто из их соседей навел беспорядок.

Ранее жители района Северное Измайлово в Москве пожаловались на комаров, которые заполонили подъезд дома 92 дробь 4 на Щелковском шоссе. Жители дома считают, что комары расплодились в подвале из-за ненормальных условий и проникли в подъезд. На присланной видеозаписи более десятка насекомых сидят на потолке, а также на стенах.

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      Мария Черкасова
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