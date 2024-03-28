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02:00, 28 марта 2024Из жизни

Мужчину стали повсюду преследовать образы демонов из-за редкой болезни

Мужчину из США начали преследовать демонические образы из-за редкой болезни

Фото: Chinnapong / Shutterstock / Fotodom

Из-за болезни мужчину из США начали преследовать лица демонов. Об этом пишет Daily Mail.

В 2021 году жизнь 56-летнего Виктора Шарра внезапно изменилась: он стал повсюду видеть образы демонов. Все началось с соседа по квартире: утром вместо него Шарра увидел человека со странным, искаженным лицом. Его рот был растянут в странной улыбке, кончики ушей тянулись вверх, глаза казались сощуренными, а ноздри — раздутыми. Вскоре мужчина обнаружил, что теперь все люди выглядят для него именно так. Шарра сразу обратился за помощью.

Медики выяснили, что мужчина страдает от редкого заболевания — просопометаморфозии, которую раньше часто путали с шизофренией. Просопометаморфозию также называют синдромом демонического лица. Всего известно 75 подобных случаев. Доподлинно неизвестно, что именно она становится причиной искажения. Медики полагают, что в случае Шарра триггером могла стать старая травма головы или отравление угарным газом.

Иногда просопометаморфозия длится несколько дней, иногда — несколько недель, а иногда — годы. Шарра на протяжении трех лет видит вокруг себя лица из «фильма ужасов», при этом болезнь не затронула восприятие двухмерных изображений лиц — на фотографиях и экранах. Благодаря этому ученым удалось воспроизвести образы людей-демонов, которые наблюдает мужчина. Шарра активно помогает медикам узнать больше о редкой болезни и надеется, что однажды сможет вернуться к нормальной жизни.

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