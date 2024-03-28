На Украине назвали сумму ущерба энергосистеме после обстрелов

ДТЭК: ущерб энергосистеме Украины после обстрелов составил более $ 200 млн

Урон энергосистеме Украины после обстрелов в ходе ночной атаки 22 марта составил сотни миллионы долларов. Сумму ущерба в беседе с «Экономической правдой» назвал топ-менеджер энергокомпании ДТЭК Дмитрий Сахарук.

«Прошлой зимой мы восстановили за 110 миллионов долларов 10 блоков. Сейчас мы быстро посчитали, там еще нужно разобрать эти завалы, уже 200 миллионов долларов только по такому оборудованию, которое очевидно видно, что не подлежит восстановлению», — заявил он.

Сахарук добавил, что в совокупности после ночной атаки энергетический контур Украины потерял более 50 процентов мощностей.

22 марта Российская армия нанесла массированный удар по энергосистеме Украины. В Киеве атаку на энергетику назвали самой масштабной за последнее время.