На Украине проверят военкома за поцелуи на рабочем месте
Сухопутные войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) проведут служебную проверку начальника Ровенского ТЦК (территориального центра комплектования, аналог военкомата на Украине) Александра Ярмошевича из-за опубликованного в сети видео, где он на рабочем месте целуется с коллегами, пишет издание «Страна.ua»
«По поводу обнародованного видео начата служебная проверка. В дальнейшем надлежащая оценка будет дана как содержанию смонтированного видеоряда, временному промежутку, так и факту установления тайного видеонаблюдения в служебном помещении», — отметили в ведомстве.
Как сообщает издание, кадры сняты во время тайного видеонаблюдения в служебном помещении. На них должностное лицо в разные временные отрезки целуется с разными сотрудницами. На видео можно распознать не менее трех женщин.
Ранее сотрудники ТЦК в Тернополе забрались на недостроенный дом для раздачи повесток. На опубликованных очевидцем кадрах видно, как группа мужчин залезла на верхний этаж строящегося дома.