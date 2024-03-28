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19:53, 28 марта 2024Бывший СССР

На Украине проверят военкома за поцелуи на рабочем месте

ВСУ проверят военкома Ярмошевича за неподобающее поведение

Фото: Sergei Grits / AP

Сухопутные войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) проведут служебную проверку начальника Ровенского ТЦК (территориального центра комплектования, аналог военкомата на Украине) Александра Ярмошевича из-за опубликованного в сети видео, где он на рабочем месте целуется с коллегами, пишет издание «Страна.ua»

«По поводу обнародованного видео начата служебная проверка. В дальнейшем надлежащая оценка будет дана как содержанию смонтированного видеоряда, временному промежутку, так и факту установления тайного видеонаблюдения в служебном помещении», — отметили в ведомстве.

Как сообщает издание, кадры сняты во время тайного видеонаблюдения в служебном помещении. На них должностное лицо в разные временные отрезки целуется с разными сотрудницами. На видео можно распознать не менее трех женщин.

Ранее сотрудники ТЦК в Тернополе забрались на недостроенный дом для раздачи повесток. На опубликованных очевидцем кадрах видно, как группа мужчин залезла на верхний этаж строящегося дома.

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      Валентин Карант
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