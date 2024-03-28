На Украине проверят военкома за поцелуи на рабочем месте

ВСУ проверят военкома Ярмошевича за неподобающее поведение

Сухопутные войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) проведут служебную проверку начальника Ровенского ТЦК (территориального центра комплектования, аналог военкомата на Украине) Александра Ярмошевича из-за опубликованного в сети видео, где он на рабочем месте целуется с коллегами, пишет издание «Страна.ua»

«По поводу обнародованного видео начата служебная проверка. В дальнейшем надлежащая оценка будет дана как содержанию смонтированного видеоряда, временному промежутку, так и факту установления тайного видеонаблюдения в служебном помещении», — отметили в ведомстве.

Как сообщает издание, кадры сняты во время тайного видеонаблюдения в служебном помещении. На них должностное лицо в разные временные отрезки целуется с разными сотрудницами. На видео можно распознать не менее трех женщин.

Ранее сотрудники ТЦК в Тернополе забрались на недостроенный дом для раздачи повесток. На опубликованных очевидцем кадрах видно, как группа мужчин залезла на верхний этаж строящегося дома.