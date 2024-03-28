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15:10, 28 марта 2024Интернет и СМИ

На Западе заявили о готовности к краху Украины

The Times: западные лидеры готовятся к краху украинских войск

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Западные лидеры вынуждены готовиться к краху украинских войск в конфликте с Россией, исходя из ситуации, в которой оказался Киев. Об этом написал колумнист британской газеты The Times Иан Мартин.

Автор материала подчеркнул, что на российско-украинском фронте идут ожесточенные бои. По его словам, для украинских войск существует реальный риск того, что Россия может начать решительные действия. Он заявил, что в этом случае Киев не сможет остановить натиск Москвы. Кроме того, предположил Мартин, из-за активных бомбардировок многие жители Украины могут уехать из страны.

«Именно такой кошмарный сценарий сейчас рассматривают западные политики. События заставляют военных и гражданских лидеров в Лондоне, Вашингтоне, Париже и Брюсселе разрабатывать план катастрофического краха украинских войск, лишенных необходимого им оружия и боеприпасов», — добавил колумнист.

Ранее в Британии указали на ошибку Украины в противостоянии с Россией. В материале издания The Economist утверждается, что страна поздно начала возводить оборонительные сооружения.

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