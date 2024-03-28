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20:31, 28 марта 2024Экономика

Названо направление трат доходов от пошлин на вино из недружественных стран

Доходы от пошлин на вино недружественных стран могут начать тратить на курорты
Максим Решетников

Максим Решетников. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Доходы от повышения пошлин на вино из недружественных стран могут быть направлены на создание морских курортов в России, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, слова которого приводит ТАСС.

«При необходимости готовы направлять на поддержку морских курортов часть доходов от повышения пошлин на вино из недружественных стран», — сказал он. Согласно договоренности с главой Минфина Антоном Силуановым, о которой рассказал Решетников, половина этих средств будет направляться на финансирование соответствующего нацпроекта.

Проект «Пять морей», о котором шла речь на совещании под председательством президента России Владимира Путина, предусматривает строительство десяти современных курортов на берегу Азовского, Балтийского, Черного, Каспийского и Японского морей и озера Байкал. Министр отметил, что такая работа требует концентрации ресурсов, в связи с чем в рамках нацпроекта по туризму запланировано более 100 миллиардов рублей до 2030 года.

Повышенный сбор на алкоголь из стран Европы, США и Австралии ввели с 1 августа 2023 года. Пошлины увеличили почти в полтора раза, с 12,5 до 20 процентов. Срок их действия в настоящее время установлен до конца 2024 года, писала «Российская газета».

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      Дмитрий Воронин
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