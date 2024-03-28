Названо направление трат доходов от пошлин на вино из недружественных стран

Доходы от пошлин на вино недружественных стран могут начать тратить на курорты

Доходы от повышения пошлин на вино из недружественных стран могут быть направлены на создание морских курортов в России, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, слова которого приводит ТАСС.

«При необходимости готовы направлять на поддержку морских курортов часть доходов от повышения пошлин на вино из недружественных стран», — сказал он. Согласно договоренности с главой Минфина Антоном Силуановым, о которой рассказал Решетников, половина этих средств будет направляться на финансирование соответствующего нацпроекта.

Проект «Пять морей», о котором шла речь на совещании под председательством президента России Владимира Путина, предусматривает строительство десяти современных курортов на берегу Азовского, Балтийского, Черного, Каспийского и Японского морей и озера Байкал. Министр отметил, что такая работа требует концентрации ресурсов, в связи с чем в рамках нацпроекта по туризму запланировано более 100 миллиардов рублей до 2030 года.

Повышенный сбор на алкоголь из стран Европы, США и Австралии ввели с 1 августа 2023 года. Пошлины увеличили почти в полтора раза, с 12,5 до 20 процентов. Срок их действия в настоящее время установлен до конца 2024 года, писала «Российская газета».