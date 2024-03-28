Названы сроки восстановления посещаемости концертов в России

Глава НАОМ Жоля: интерес к мероприятиям у россиян вновь появится через месяц

Интерес к массовым мероприятиям у россиян вновь появится через месяц. Такие сроки восстановления посещаемости концертов назвала президент Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) Юлия Жоля, ее слова приводит «НСН».

«Все понимают, в какое время мы живем. События — инструмент, который помогает людям сохранять хорошее внутреннее состояние, а это здоровье. Не просто развлечение для народа, это поддержка», — сказала глава НАОМ.

Ранее организатор Международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич сообщил, что россияне в течение пяти дней после теракта в «Крокус Сити Холле» вернули 100 тысяч билетов на массовые мероприятия в стране. Количество отмененных после теракта мероприятий по всей стране достигает 1,5-2 тысяч. Это примерно три процента от общего числа.