Россияне вернули 100 тысяч билетов на концерты после теракта в «Крокусе»

Россияне вернули 100 тысяч билетов на концерты после теракта в «Крокусе»

Россияне в течение пяти дней после теракта в «Крокус Сити Холле» вернули 100 тысяч билетов на массовые мероприятия в стране. Об этом сообщил организатор Международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич, пишет РБК.

Так, количество отмененных после страшного теракта мероприятий по всей стране достигает 1,5-2 тысячи. Это примерно 3 процента от общего числа. Подавляющая часть организаторов планируют перенести концерты на более поздние даты, а не отменять, отметил Бабич. В последние дни на 60-70 процентов упали продажи билетов на массовые мероприятия, отмечают еще одни эксперты.

После теракта в Подмосковье по всей России были отменены массовые мероприятия, запланированные на 23 и 24 марта.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта, всего за несколько минут до начала концерта группы «Пикник». Все исполнители теракта были задержаны в Брянской области — они пытались вырваться из России на территорию Украины на автомобиле.

По последним данным, при теракте в «Крокус Сити Холле» погибли 143 человека. По словам главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, в результате трагедии пострадали 182 человека.