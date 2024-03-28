Неизвестные на Mercedes пристали к москвичке и спровоцировали массовую драку

Shot: в Москве неизвестные на Mercedes пристали к девушке и спровоцировали драку

В районе Братеево на юге Москвы неизвестные на черном Merсedes пристали к девушке и спровоцировали массовую драку. Происшествие попало на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

На представленном видеоролике молодого человека в салатовой толстовке атакуют несколько мужчин. Они наносят удары оппоненту со спины и пытаются повалить его на асфальт. На помощь парню приходят несколько товарищей. После небольшой потасовки незнакомцы поспешили прыгнуть в иномарку и скрыться.

Как рассказали Shot очевидцы, конфликт возник из-за того, что владельцы Merсedes начали приставать к девушке, за которую вступился ее парень со своими друзьями.

Личности нападавших уже удалось установить, им грозит административный арест.

Ранее сообщалось, что неизвестные устроили массовую драку со стрельбой около станции метро «Сенная» в Санкт-Петербурге.