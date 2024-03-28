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07:55, 28 марта 2024Россия

Песчаная буря из Китая и Монголии накрыла российский регион

Амурскую область накрыла песчаная буря из Китая и Монголии, небо стало рыжим

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Амурскую область пришла китайско-монгольская песчаная буря, из-за чего небо в Благовещенске окрасилось в рыжий цвет. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Из-за бури песок оседает на улицах, местные жители жалуются на проблемы с дыханием. Как уточнили в региональном гидрометцентре, песчаные бури, пришедшие из Монголии и Китая, будут продолжаться в Амурской области еще несколько дней.

Местным жителям рекомендовали не выходить на улицу без надобности, а также закрывать глаза от попадания песка и пыли. Также в Приамурье бушует сильный ветер.

Ранее в Алтайском крае на трассе БийскБарнаул заметили «пыльный армагеддон». Его сняли на видео. На кадрах видно, как огромные клубы пыли витают в воздухе, некоторым водителям приходится съехать с дороги, чтобы не потерять ориентацию.

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      Анастасия Шейкина
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