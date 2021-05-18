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«Пыльный армагеддон» в российском регионе сняли на видео

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В Алтайском крае на трассе Бийск — Барнаул заметили «пыльный армагеддон», пишет Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на видео бури.

На кадрах показано, как огромные клубы пыли витают в воздухе, некоторым водителям приходится съехать с дороги, чтобы не потерять ориентацию.

В Бийске, по сообщениям Telegram-канала, стихия повредила трамвайные провода и повалила деревья.

В сентябре 2020 года песчаная буря обрушилась на регионы юга России. Песчаное облако накрыло трассу в Ставропольском крае. Очевидцы отмечали, что видимость на дороге была не более 10 метров.

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