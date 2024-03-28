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12:49, 28 марта 2024Россия

Под Белгородом сбили два беспилотника самолетного типа

Губернатор Гладков сообщил о двух сбитых беспилотниках под Белгородом

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Под Белгородом сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгородском районе системой ПВО сбито два БПЛА самолетного типа на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет», — пояснил он.

По словам главы области, в результате отражения атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Таврово получил повреждения сарай. На данный момент информация о последствиях уточняется, добавил губернатор.

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Накануне Гладков сообщил, что украинский дрон врезался в административное здание в Белгороде. По данным чиновника, пострадала женщина — у нее осколочное непроникающее ранение груди и рана руки.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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