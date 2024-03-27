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18:20, 27 марта 2024Россия

Украина нанесла удар беспилотником по центру Белгорода. Что известно о случившемся?

Гладков: в Белгороде БПЛА атаковал административное здание, есть раненая

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В центре Белгорода 27 марта прогремел взрыв. По предварительным данным, причиной стал новый обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Беспилотник ударил по административному зданию — как сообщается, речь может идти о здании УМВД по Белгородской области.

Власти сообщили об одной пострадавшей

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что дрон ВСУ врезался в административное здание. По данным от него, пострадала женщина — у нее осколочное непроникающее ранение груди и рана руки. Она доставлена в городскую больницу. В здании выбиты окна на третьем и четвертом этажах, посечен фасад, добавил политик.

Около 18:00 Гладков заявил, что на подлете к городу системами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты три беспилотника самолетного типа. «Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — сообщил он.

В мэрии города после взрыва в центре добавили, что частично перекрыт проспект Славы от проспекта Богдана Хмельницкого, общественный транспорт следовал в объезд. Спустя примерно полчаса движение восстановили.

Фото: Василий Кучма / Коммерсантъ

Позднее сообщалось, что еще один громкий взрыв был слышен в южной части города.

Удар мог прийтись по зданию УМВД

Уточняется, что взрыв произошел в здании Управления МВД по Белгородской области, которое находится на проспекте Славы. Дрон упал на него около 16:50. Сообщается о нескольких поврежденных кабинетах и выбитых стеклах. Baza добавляет, что повреждены кабинеты бухгалтерии УМВД. Также, согласно источникам издания, пострадавших может быть несколько.

Здание УМВД по региону располагается напротив правительства области.

Белгород несколько раз обстреляли в минувшие сутки

Вечером 26 марта в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Позднее сообщалось, что над городом прозвучала серия взрывов. Предположительно, сработала система противовоздушной обороны. После сигналов тревоги жители заметили в небе над городом яркие вспышки.

Архивное фото

Архивное фото. Фото: Vyacheslav Gladkov via Telegram / Governor of Belgorod Region / Reuters

В предыдущую ночь при атаке ВСУ пострадали два человека. «Давно не было ночных атак на город Белгород. Пострадало два человека в Белгородском районе, им оказана медицинская помощь», — уточнил Гладков.

24 марта другой удар по городу также пришелся по проспекту Славы — тогда в жилом доме на десятом этаже обрушился балкон, а во дворе были повреждены несколько автомобилей. Кроме того, было повреждено здание университета БГТУ имени В.Г. Шухова.

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      Антон Похиляк
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