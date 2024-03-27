При атаке БПЛА на административное здание в Белгороде пострадала женщина

Женщина пострадала при атаке беспилотника на административное здание в Белгороде

Женщина пострадала при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на административное здание в Белгороде — устройство врезалось в строение. Об этом сообщает губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Есть одна пострадавшая — у женщины осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки. Бригадой скорой она доставлена в городскую больницу №2, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — пояснил он.

Взрыв выбил окна на третьем и четвертом этажах здания, а также посек фасад. На место прибыли сотрудники оперативных служб, добавил глава области.

Ранее Минобороны России сообщило, что над Белгородской областью в ночь на среду, 27 марта, перехватили 18 снарядов чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Там уточнили, что снаряды перехватили средствами противовоздушной обороны (ПВО).

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.