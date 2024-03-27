В результате атаки украинского дрона пострадали люди в УВД Белгорода

В Белгороде украинский дрон атаковал здание УВД, четверо пострадали

В Белгороде под обстрел попало здание областного управления внутренних дел (УВД) на проспекте Славы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash в среду, 27 марта.

Примерно в 16:50 по местному времени украинский дрон-камикадзе атаковал полицейское подразделение. Пострадали четыре человека — у них осколочные ранения.

Повреждены несколько кабинетов, в окнах выбиты стекла.

27 марта Минобороны России сообщило, что над Белгородской областью средства противовоздушной обороны перехватили 18 снарядов чешской реактивной системы залпового огня Vampire. В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.