Полковник НАТО пожаловался на жителей Литвы

Полковник НАТО Нильсен: меня постоянно спрашивают, безопасно ли жить в Литве

Командующий силами интеграции НАТО полковник Петер Нильсен пожаловался на жителей Литвы. Ему постоянно задают вопрос о безопасности проживания в республике, сообщает «Sputnik Литва».

«Я живу здесь уже почти три года, люди постоянно спрашивают меня, безопасно ли еще жить в Литве. И мой ответ всегда один и тот же: да (...) Вы не одиноки, Литва сплоченно и твердо принадлежит НАТО, которое сейчас состоит из 32 стран-членов и которое будет защищать каждый сантиметр своей территории», — сказал военный.

Нильсен также процитировал слова 43-го президента США Джорджа Буша и заявил, что с присоединением Прибалтийских республик к альянсу закончилась их «долгая ночь страха».

Ранее в Латвии прокомментировали готовность НАТО отправить войска на Украину. По словам премьера республики Эвики Силини, силы альянса не готовы к реализации инициативы президента Франции Эммануэля Макрона.