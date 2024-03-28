Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:23, 28 марта 2024Бывший СССР

Полковник НАТО пожаловался на жителей Литвы

Полковник НАТО Нильсен: меня постоянно спрашивают, безопасно ли жить в Литве

Фото: Matas Skarzauskas / Unsplash

Командующий силами интеграции НАТО полковник Петер Нильсен пожаловался на жителей Литвы. Ему постоянно задают вопрос о безопасности проживания в республике, сообщает «Sputnik Литва».

«Я живу здесь уже почти три года, люди постоянно спрашивают меня, безопасно ли еще жить в Литве. И мой ответ всегда один и тот же: да (...) Вы не одиноки, Литва сплоченно и твердо принадлежит НАТО, которое сейчас состоит из 32 стран-членов и которое будет защищать каждый сантиметр своей территории», — сказал военный.

Нильсен также процитировал слова 43-го президента США Джорджа Буша и заявил, что с присоединением Прибалтийских республик к альянсу закончилась их «долгая ночь страха».

Ранее в Латвии прокомментировали готовность НАТО отправить войска на Украину. По словам премьера республики Эвики Силини, силы альянса не готовы к реализации инициативы президента Франции Эммануэля Макрона.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Украина активно стягивает западную технику и боеприпасы под Харьков. К чему готовятся ВСУ?

      Бывший концертный директор «А-Студио» пострадал во время теракта в «Крокусе»

      Российский самолет экстренно сел в Казани из-за трещины в лобовом стекле

      Раскрыты новые подробности романа Леонардо Ди Каприо и его возлюбленной

      Российский полицейский поставил 500 мигрантов на учет за взятку

      Россиян предупредили об опасности пыльных и песчаных бурь

      Жилой дом загорелся при обстреле ВСУ Курской области

      Зеленский признался в неготовности ВСУ к наступлению ВС России

      В Казахстане назвали Украину ответственной за большинство мошеннических звонков

      Потребление газа в странах Северной Европы взлетело

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше