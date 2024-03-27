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18:55, 27 марта 2024Бывший СССР

В Латвии заявили о неготовности НАТО отправлять войска на Украину

Премьер Латвии Силиня: в НАТО не готовы к отправке войск на Украину

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона по отправке войск Североатлантического альянса на Украину не была проработана, НАТО к такому не готова. Об этом заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня, передает РИА Новости.

«О войсках: не думаю, что эта инициатива была очень хорошо подготовлена, потому что дискуссия об этом ещё не назрела. Говоря об отправке войск: я думаю, мы в НАТО не готовы это сделать», — высказалась политик в ходе пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Она также добавила, что Украина не просила страны блока отправлять войска.

При этом ранее Силиня допускала отправку военных НАТО на помощь Киеву. «Если Украина потерпит поражение, мы все увидим последствия этих международных разногласий для нашего порядка», — сказала она.

В свою очередь, глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш говорил о готовности стран альянса встать на военные рельсы. По его словам, с начала украинского конфликта страны военного блока значительно нарастили инвестиции в оборонную сферу.

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      Алина Гончарова
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