В Латвии заявили о готовности НАТО встать на военные рельсы

Глава МИД Латвии Кариньш заявил о готовности НАТО встать на военные рельсы

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Латвии Кришьянис Кариньш заявил о готовности стран НАТО встать на военные рельсы. Об этом он рассказал в интервью медиагруппе Deutsche Welle (DW, внесено в РФ реестр СМИ-иноагентов).

«[НАТО] двигается в этом направлении», — сказал он, отвечая на вопрос, перешло ли НАТО к военной экономике. Кариньш добавил, что с начала специальной военной операции (СВО) страны военного блока значительно нарастили инвестиции в оборонную сферу.

Ранее Кариньш лишился дара речи, отвечая на вопрос о депортации россиян по причине незнания языка. Он заявил, что все проживающие на территории Латвии люди должны учить национальный язык. После вопроса, почему именно русскоязычных жителей страны планируют депортировать из-за незнания латышского, министр растерялся и начал заикаться.

14 марта премьер-министр Латвии Эвика Силиня допустила отправку военных НАТО на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Она подчеркнула, что некоторые процедуры военного альянса связаны «не с политиками, а с военными».