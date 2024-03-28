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10:58, 28 марта 2024Экономика

Потери Украины из-за ограничения беспошлинной торговли с Европой оценили

Politico: Украина потеряет €331 млн из-за ограничения беспошлинной торговли с ЕС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Если страны Евросоюза примут компромиссное предложение по отмене таможенных тарифов в торговле с Украиной, Киев может потерять примерно 331 миллионов евро экспортных доходов. Так ситуацию в торговле оценила газета Politico.

Ранее бельгийское председательство в Совете ЕС сообщило, что в объединении согласовали новое предложение по отмене таможенных тарифов в торговле с Украиной. Чтобы поддержать Киев и одновременно защитить европейские рынки, в документ включат возможность экстренного ограничения поставок, если поток сельскохозяйственных товаров станет чрезмерным и будет угрожать стабильности сообщества. Новое соглашение подразумевает возможность досрочного введения тарифов в отношении кур, яиц, сахара, овса, кукурузы, всех видов крупы и меда, если объем их импорта в страны ЕС превысит средний показатель за второе полугодие 2021 года.

Для продления режима беспошлинной торговли соглашение должно быть официально утверждено сессией Европарламента и Советом ЕС на уровне министров. Однако источники сомневаются, что это удастся сделать до истечения срока действия нынешнего договора 5 июня 2024 года.

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По словам замглавы правительства южного бельгийского региона Валлония Вилли Борсуса, цены на зерно в Европе «находятся на исторически низком уровне, самом низком по меньшей мере за четверть века». Украину нужно поддержать, однако ее нужно найти перенаправить ее сельхозпродукцию за пределы Европы, добавил он.

Страны Евросоюза обсуждают корректировку беспошлинной торговли с Киевом на фоне протестных акций в регионе. Местные аграрии требуют ограничить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины, так как из-за дешевой продукции страдают фермеры из Польши, Венгрии и Словакии. В Киеве при этом считают, что на снижение цен на зерно в Европе влияют обильные урожаи в США и Южной Америке, а что касается связи проблем с Украиной, то на 80 процентов их выдумывают.

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      Вячеслав Агапов
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