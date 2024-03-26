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09:35, 26 марта 2024Экономика

Украина объяснила ЕС последствия ограничения импорта своего продовольствия

Украинский министр Сольский предупредил ЕС о последствиях ограничения импорта
СюжетПротесты в Европе

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Ограничения на импорт украинского продовольствия, которые сейчас обсуждаются в Евросоюзе (ЕС), приведут к затягиванию боевых действий. Об этом в разговоре с Financial Times предупредил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

Он объяснил, что попытки Брюсселя успокоить европейских фермеров за счет Украины ударят по доходам Киева, но не решат проблем, которые породили протесты.

По словам Сольского, в снижении цен на зерно в Европе виноваты обильные урожаи в США и Южной Америке, а не украинские поставки. А что касается связи проблем с Украиной, то на 80 процентов их выдумывают.

В июне 2022 года ЕС отменил пошлины на украинские товары. На этом фоне европейские фермеры начали испытывать трудности со сбытом продукции. Ряд стран потребовали ввести ограничения на импорт по этому направлению.

Тем не менее на прошлой неделе Европарламент продлил до 5 июня 2025 года приостановку пошлин и квот на экспорт сельскохозяйственной продукции с Украины в страны Евросоюза. Вместе с тем парламентская комиссия получила право принять быстрые меры, если из-за этих поставок возникнет значительный сбой на европейских рынках.

Ранее эксперты удивились росту экспорта украинского зерна, что считалось невозможным в условиях боевых действий. По их оценкам, такой уровень указывает, что основные проблемы с инфраструктурой решены.

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      Платон Щукин
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