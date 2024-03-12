Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
15:39, 12 марта 2024Экономика

Рост поставок украинского зерна назвали неожиданным

Reuters: объем экспорта зерна Украиной в последние месяцы неожиданно резко вырос

Фото: Mehmet Caliskan / Reuters

В последние месяцы Украина экспортирует неожиданно много зерна, авторы оценок не предполагали, что страна может добиться таких результатов на фоне продолжающихся боевых действий и проблем с инфраструктурой, пишет Reuters.

На этом фоне Министерство сельского хозяйства США (USDA) пятый месяц подряд повысило прогноз по поставкам украинского зерна. При этом речь идет об оценке именно экспорта, а не урожая, потому что последний увеличился не столь значительно.

Последняя оценка USDA по кукурузе и пшенице выросла на 35 процентов по сравнению с августом, до 10,5 миллиона тонн, хотя производство выросло всего на 9 процентов. Таким образом, констатирует издание, речь идет о возвращении к нормальным объем экспорта, что свидетельствует о решении основных проблем с поставками.

Украина производит значительно больше зерна, чем потребляет. До 2022 года она отправляла на экспорт четыре пятых урожая кукурузы и две третьих — пшеницы. По мнению USDA, в период 2023-2024 года доли составят 83 и 68 процента соответственно.

При этом Россия также наращивает экспорт — до рекордных для всей постсоветской эпохи 56 процентов от всего урожая пшеницы. В совокупности результаты обеих страны повышают значимость Черного моря в поставках зерна на мировой рынок.

Два месяца назад спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в ходе телемарафона объявил, что к концу 2023 года Украине удалось вывести объем поставок зерна по Черному морю фактически на тот же уровень, что наблюдался до начала боевых действий.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      «На трех двигателях летит спокойно и даже на двух». Что могло привести к катастрофе военного Ил-76 под Иваново?

      Заочный арест Панина оставили без изменений

      Польские фермеры перекрыли движение с Украины по четырем направлениям

      Кейт Миддлтон заметили в автомобиле после скандала с семейной фотографией

      Еще одна российская авиакомпания запустит рейсы из Сочи в Стамбул

      Штрафы за плохое состояние дорог в России захотели удвоить

      Молодежную делегацию из Молдавии задержали на границе после визита в Россию

      Болгары уничтожили приплывшую с Украины мину

      Рост поставок украинского зерна назвали неожиданным

      Спектакль со звездой «Реальных пацанов» отменили в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше