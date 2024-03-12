Рост поставок украинского зерна назвали неожиданным

Reuters: объем экспорта зерна Украиной в последние месяцы неожиданно резко вырос

В последние месяцы Украина экспортирует неожиданно много зерна, авторы оценок не предполагали, что страна может добиться таких результатов на фоне продолжающихся боевых действий и проблем с инфраструктурой, пишет Reuters.

На этом фоне Министерство сельского хозяйства США (USDA) пятый месяц подряд повысило прогноз по поставкам украинского зерна. При этом речь идет об оценке именно экспорта, а не урожая, потому что последний увеличился не столь значительно.

Последняя оценка USDA по кукурузе и пшенице выросла на 35 процентов по сравнению с августом, до 10,5 миллиона тонн, хотя производство выросло всего на 9 процентов. Таким образом, констатирует издание, речь идет о возвращении к нормальным объем экспорта, что свидетельствует о решении основных проблем с поставками.

Украина производит значительно больше зерна, чем потребляет. До 2022 года она отправляла на экспорт четыре пятых урожая кукурузы и две третьих — пшеницы. По мнению USDA, в период 2023-2024 года доли составят 83 и 68 процента соответственно.

При этом Россия также наращивает экспорт — до рекордных для всей постсоветской эпохи 56 процентов от всего урожая пшеницы. В совокупности результаты обеих страны повышают значимость Черного моря в поставках зерна на мировой рынок.

Два месяца назад спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в ходе телемарафона объявил, что к концу 2023 года Украине удалось вывести объем поставок зерна по Черному морю фактически на тот же уровень, что наблюдался до начала боевых действий.