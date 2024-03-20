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04:08, 20 марта 2024Экономика

Европарламент продлил приостановку пошлин на экспорт сельхозпродукции с Украины

ЕП продлил приостановку пошлин на экспорт сельхозпродукции Украины до 2025 года

Фото: Unsplash.com

Европарламент (ЕП) продлил до 5 июня 2025 года приостановку пошлин и квот на экспорт сельскохозяйственной продукции с Украины в страны Европейского союза (ЕС).

Отмечается, что парламентская комиссия может принять быстрые меры, которые сочтет необходимыми, если из-за поставок украинской сельхозпродукции возникнет значительный сбой на европейских рынках.

Постановление также предусматривает экстренную приостановку экспорта для особо чувствительной продукции, такой как птица, яйца и сахар. Депутаты добились расширения этого списка за счет овса, кукурузы, круп и меда.

«Они также добились от Комиссии твердых обязательств принять меры в случае резкого увеличения импорта пшеницы из Украины», — говорится в заявлении Европарламента.

Ранее агентство Reuters сообщило, что в последние месяцы Украина экспортирует неожиданно много зерна, авторы оценок не предполагали, что страна может добиться таких результатов на фоне продолжающихся боевых действий и проблем с инфраструктурой.

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      Марина Совина
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