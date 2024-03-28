Найдена неочевидная причина усиления лесных пожаров

Nature Communications: традиционные способы тушения пожаров лишь усиливают их

Традиционные методы пожаротушения могут усиливать возгорание. Неочевидные последствия популярных способов борьбы с лесными пожарами обнаружили ученые Университета Монтаны, результаты исследования публикует журнал Nature Communications.

Подавление природных пожаров ускоряет накопление горючих материалов. Метод действительно эффективен против огня низкой и умеренной интенсивности в лесах с тонкокорыми деревьями. Впоследствии, как выяснили специалисты, такой прием тушения создаст благоприятные условия для возникновения все более масштабных и сильных пожаров.

Если не отказаться от практики подавления природных пожаров, их площадь будет с каждым годом разрастаться, предупреждают ученые. Согласно данным компьютерного моделирования, территории возгорания будут увеличиваться в 3-5 раз быстрее. Этот фактор способен нарушить равновесие экосистем и усугубить эффект климатического кризиса.

Исследование показало, что в борьбе с пожарами поможет стратегия контролируемого горения. Такой гибкий подход касается лишь возгораний малой и средней интенсивности, однако в будущем может значительно сократить число масштабных природных катастроф.

Ранее экологи спрогнозировали грядущие лесные пожары в России. По их оценкам, два года «пожарного затишья» могут смениться волной катастрофических возгораний, чему поспособствуют меняющийся климат и реформирование лесной отрасли.