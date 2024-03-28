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12:12, 28 марта 2024Культура

Пригожин раскритиковал поведение Пугачевой после теракта в «Крокусе»

Продюсер Пригожин заявил, что Пугачева «бросает камни в огород народа»

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал поведение певицы Аллы Пугачевой после теракта в «Крокус Сити Холле». Его слова приводит Teleprogramma.pro.

Пригожин отметил, что Пугачева всегда была ориентиром для россиян. «При ее положении, уровне популярности и том уважении, которое эта певица снискала в нашей стране, мне кажется, это не совсем этично», — прокомментировал продюсер отсутствие реакции артистки на трагедию в «Крокусе».

Медиаменеджер подчеркнул, что в силу воспитания не любит делать замечания старшим. Он отметил, что в характере Пугачевой есть как минусы, так и плюсы. «Но мне кажется, например, не совсем солидно было отвечать Стасу Михайлову, который тем более не называл ее имя. На мой взгляд, это был детский выброс», — высказался он о конфликте, в ходе которого певица нецензурно выругалась в адрес артиста.

Пригожин предположил, что со временем люди меняются. «Но вы должны уважать свой народ, свое общество, а вы бросаете камни в огород народа, который сделал свой выбор. Не каждый человек сегодня может взять и совершить отъезд, как вы это сделали. Но тем не менее при сегодняшних событиях общество должно быть единым и неделимым», — обратился он к Пугачевой.

Ранее Пугачева попросила прощения у исполнительницы Манижи Сангин после теракта в «Крокус Сити Холле». Участница конкурса «Евровидение-2021» и уроженка Таджикистана назвала «публичной пыткой» жесткое задержание террористов, стрелявших в посетителей концертного зала. При этом Пугачева не выразила соболезнования пострадавшим в теракте.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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