Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
14:44, 28 марта 2024Экономика

Производитель Jeep и Opel объявил о массовых увольнениях

Профсоюз: европейский автоконцерн Stellantis уволит 3,6 тысячи сотрудников

Фото: Alessandro Garofalo / Globallookpress.com

Европейский автомобильный концерн Stellantis решил провести массовое сокращение персонала. Об этом со ссылкой на представителей профсоюза FIOM-CGIL сообщает MarketWatch.

Автоконцерн Stellantis был создан в начале 2021 года после слияния Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) и PSA Group. Компания производит автомобили Jeep, Ram, Dodge, Chrysler, Citroen, Fiat, Maserati, Opel, Peugeot и Alfa Romeo.

Производитель разослал 3,6 тысячи сотрудникам заводов в Италии письма с предложениями добровольно расторгнуть рабочие контракты. Уволиться предложили персоналу заводов в Мельфи, Помильяно Д'Арко, Мирафиори и Термоли. Еще 400 человек планируют сократить в США.

Материалы по теме:
Поезда в Германии начали массово опаздывать. Как миллионы немцев страдают от гигантского транспортного кризиса?
Поезда в Германии начали массово опаздывать.Как миллионы немцев страдают от гигантского транспортного кризиса?
5 марта 2024
Россияне пытаются избавиться от ввезенных по параллельному импорту автомобилей: почему машины оказались им не по карману?
Россияне пытаются избавиться от ввезенных по параллельному импорту автомобилей:почему машины оказались им не по карману?
27 марта 2024

Представители компании объясняют это решение последствиями энергетического и технологического перехода, который «влияет на все аспекты автомобилестроительного сектора».

Ранее о массовых сокращениях объявила британская Shell. Крупнейшая нефтегазовая компания уволит 20 процентов персонала отдела, занимающегося слияниями и поглощениями, в попытке сократить расходы и добиться цели экономии двух-трех миллиардов долларов. Новый этап увольнений затронет подразделение, которое меньше всего пострадало от прошлого сокращения рабочих мест.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      США не передали России всю информацию об угрозе теракта в «Крокусе». Чего опасались американские спецслужбы?

      Россия резко нарастила вывоз плодоовощной продукции

      В Британии назвали условие по экстрадиции Ассанжа

      Guess объявил о пожертвовании 10 миллионов рублей пострадавшим в «Крокусе»

      Власти российского региона захотели привлечь больше туристов из Китая

      Объяснена неуязвимость голых землекопов к инфарктам

      Ветерана СВО избили до смерти в российском городе

      Врач рассказал о способе остановить искривление позвоночника

      Добыча угля в России упала до минимума с прошлого лета

      Житель Узбекистана пытался продать детей в обмен на квартиру

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше