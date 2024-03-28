Производитель Jeep и Opel объявил о массовых увольнениях

Профсоюз: европейский автоконцерн Stellantis уволит 3,6 тысячи сотрудников

Европейский автомобильный концерн Stellantis решил провести массовое сокращение персонала. Об этом со ссылкой на представителей профсоюза FIOM-CGIL сообщает MarketWatch.

Автоконцерн Stellantis был создан в начале 2021 года после слияния Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) и PSA Group. Компания производит автомобили Jeep, Ram, Dodge, Chrysler, Citroen, Fiat, Maserati, Opel, Peugeot и Alfa Romeo.

Производитель разослал 3,6 тысячи сотрудникам заводов в Италии письма с предложениями добровольно расторгнуть рабочие контракты. Уволиться предложили персоналу заводов в Мельфи, Помильяно Д'Арко, Мирафиори и Термоли. Еще 400 человек планируют сократить в США.

Представители компании объясняют это решение последствиями энергетического и технологического перехода, который «влияет на все аспекты автомобилестроительного сектора».

Ранее о массовых сокращениях объявила британская Shell. Крупнейшая нефтегазовая компания уволит 20 процентов персонала отдела, занимающегося слияниями и поглощениями, в попытке сократить расходы и добиться цели экономии двух-трех миллиардов долларов. Новый этап увольнений затронет подразделение, которое меньше всего пострадало от прошлого сокращения рабочих мест.