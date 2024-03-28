Среда обитания
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17:11, 28 марта 2024Среда обитания

Россиян предупредили об опасности пыльных и песчаных бурь

Эксперт Терентьева: песчаные бури могут вызвать кожные и глазные заболевания

Фото: AndrewFall / Shutterstock / Fotodom

Пыльные и песчаные бури, которые обрушились на Амурскую область, могут вызвать у людей кожные и глазные заболевания, а также усугубить другие недуги. Об опасности этого явления предупредила россиян руководитель отдела медицинской экспертизы «Инвитро» Екатерина Терентьева, пишут «Известия».

«Атмосферные явления, такие как пыльные и песчаные бури, могут провоцировать развитие респираторных, кожных, глазных болезней, а также усугубить течение различных заболеваний сердечно-сосудистой системы», — рассказала эксперт.

Мелкие частицы, которыми в такие моменты насыщен воздух, могут раздражать слизистые оболочки органов дыхания и приводить к кашлю и даже обострению хронических заболеваний. «Наличие частиц песка в воздухе может быть особенно вредным для людей с уже имеющимися заболеваниями: в первую очередь это астма, сердечно-сосудистые заболевания, экзема, а также воспалительные заболевания глаз», — пояснила Терентьева.

Эксперт посоветовала во время таких бурь без необходимости не выходить на улицу. Если такая потребность есть, нужно использовать медицинскую маску или маску с фильтром и защитить глаза при помощи очков. Чтобы пыль и песок не проникли в помещения, специалистка призвала плотно закрывать окна и двери, а также включить увлажнитель воздуха — он поможет снизить концентрацию вредных частиц в воздухе.

Ранее 28 марта стало известно, что песчаная буря из Китая и Монголии накрыла Амурскую область. Из-за этого небо в Благовещенске окрасилось в рыжий цвет.

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      Нина Ташевская
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