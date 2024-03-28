Россиянам раскрыли способ снизить давление без таблеток

Врач Макиша заявила, что употребление малинового киселя снижает уровень давления

Врач-диетолог Марина Макиша в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявила, что употребление малинового киселя снижает уровень артериального давления. Выпуск, в котором специалистка раскрыла способ снизить давление без таблеток, доступен на платформе «Смотрим».

Макиша рассказала, что малиновый кисель имеет свойство снижать давление. «Есть некоторые исследования, которые говорят о том, что те антиоксиданты, которые входят в состав малины, могут влиять на давление в положительную сторону», — объяснила она.

Врач подчеркнула, что употребление киселя не заменяет гипертоникам прием препаратов. Однако оно может быть полезно для профилактики гипертонической болезни.

Ранее врач-терапевт и ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева раскрыла еще один способ снизить давление без таблеток. Для этого врач рекомендовала полностью отказаться от употребления спиртных напитков.