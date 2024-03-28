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06:00, 29 марта 2024Среда обитания

Россияне бросились скупать одну категорию товаров

«ВсеИнструменты.ру»: спрос россиян на товары для сада вырос на 36 процентов

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

В марте 2024 года спрос на покупку инструментов и техники для сада в России увеличился на 36 процентов относительно аналогичного периода прошлого года. О том, что граждане фактически бросились скупать одну категорию товаров в преддверии дачного сезона, «Ленте.ру» сообщили аналитики онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру».

Специалисты отметили, что сильнее всего среди крупных российских городов интерес к приобретению инструментов и техники для сада повысился в Челябинске — на 68 процентов за год. Кроме того, значительно увеличился спрос на эту категорию товаров в Омске и Петербурге — на 61 процент и 56 процентов соответственно.

Продажи товаров из категории «‎Мотоблоки» в среднем по стране выросли на 39 процентов по сравнению с мартом 2023 года. Лидерами по спросу в этой категории оказались краснодарцы (плюс 75 процентов), казанцы (плюс 57 процентов) и москвичи (плюс 61 процент).

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Спрос на воздуходувки по России в марте этого года увеличился на 24 процента. Наибольший интерес к этому товару за последний год проявляют жители Новосибирска — данный показатель там взлетел на 190 процентов. Помимо этого, значительный рост параметра наблюдается в Волгограде и Нижнем Новгороде — на 125 и 117 процентов соответственно.

Напротив, относительно марта прошлого года у россиян снизился интерес к покупке товаров из категорий «полив» (минус 22 процента), «уход за газоном» (минус 15 процентов) и «культиваторы» (минус 13 процентов). Несмотря на общее падение спроса по стране, товарами для ухода за газоном активно интересовались челябинцы (плюс 150 процентов), а культиваторами — краснодарцы (плюс 77 процентов).

Ранее в марте стало известно, что россияне бросились скупать обои, а также расходники и вспомогательные товары.

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      Полина Кислицына
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