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07:12, 28 марта 2024Силовые структуры

Россиянин десять раз ударил ножом друга-инвалида из ревности и получил срок

Под Иркутском осудили на 7 лет мужчину, зарезавшего из ревности друга-инвалида

Фото: Pogiba Alexandra / news.ru / Global Look Press

В Иркутской области местный житель расправился с другом-инвалидом из ревности и получил семь лет колонии строгого режима. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, россиянин часто ссорился с возлюбленной, подозревая ее в связи с их общим знакомым. Когда тот опять приехал к паре в гости, выпил и уснул, фигурант попытался его прогнать. Он припугнул инвалида ножом, но в ответ гость ударил нападавшего и схватил за шею. Пытаясь вырваться, мужчина начал нанес 10 ударов лезвием по телу и лицу оппонента. Пострадавший не выжил.

Фигурант попросил сына вызвать полицию. Он признал вину и объяснил свой поступок алкогольным опьянением.

Ранее стало известно, что в Курганской области 35-летний местный житель напал с ножом на фельдшера скорой помощи.

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      Екатерина Кашурникова
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