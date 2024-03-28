Россиянин десять раз ударил ножом друга-инвалида из ревности и получил срок

Под Иркутском осудили на 7 лет мужчину, зарезавшего из ревности друга-инвалида

В Иркутской области местный житель расправился с другом-инвалидом из ревности и получил семь лет колонии строгого режима. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, россиянин часто ссорился с возлюбленной, подозревая ее в связи с их общим знакомым. Когда тот опять приехал к паре в гости, выпил и уснул, фигурант попытался его прогнать. Он припугнул инвалида ножом, но в ответ гость ударил нападавшего и схватил за шею. Пытаясь вырваться, мужчина начал нанес 10 ударов лезвием по телу и лицу оппонента. Пострадавший не выжил.

Фигурант попросил сына вызвать полицию. Он признал вину и объяснил свой поступок алкогольным опьянением.

Ранее стало известно, что в Курганской области 35-летний местный житель напал с ножом на фельдшера скорой помощи.