Россиянина с инсультом лишили прав после отказа проходить медосвидетельствование

Пензенца с инсультом лишили прав после отказа проходить освидетельствование

В Пензе мужчину, у которого начался инсульт, оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на один год и восемь месяцев, следует из решения суда. Оно опубликовано в Telegram-канале Первого кассационного суда общей юрисдикции, который впоследствии не согласился с вынесенным решением.

Мужчине стало плохо во время управления автомобилем, из-за чего ему пришлось остановиться на обочине дороги. Прибывшие сотрудники ГИБДД заподозрили, что водитель пьян, так как его речь была нарушена. Они предложили водителю пройти медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянение, от чего он оказался из-за плохого самочувствия.

В тот же день россиянина доставили в больницу с диагнозом «инсульт». Судья признал его виновным в невыполнении требования о прохождении медосвидетельствования. Районный суд оставил без изменения постановление мирового судьи, обосновав это тем, что на момент отказа от освидетельствования водитель осознавал суть происходящего и умышленно отказался выполнять требования сотрудников ГИБДД.

Адвокат мужчины в кассационной жалобе оспаривал решение суда как незаконное, настаивая на том, что в действиях россиянина отсутствует состав административного правонарушения. Это объясняется тем, что в момент оформления сотрудником Госавтоинспекции документов подопечный адвоката находился в болезненном состоянии из-за инсульта и не понимал обращенной к нему речи.

«Первый кассационный суд общей юрисдикции не согласился с вынесенными решениями, поскольку с учетом физического состояния В. в момент предъявления ему требования о прохождении медицинского освидетельствования, последующей его госпитализации, нахождения в реанимационном отделении, имеются неустранимые сомнения в том, что В. на момент составления в отношении него протокола физически мог пройти указанное освидетельствование и умышленно бездействовал», — сообщили в суде.

Там добавили, что постановление мирового судьи и решение Первомайского районного суда города Пензы отменены, а административное производство в отношении водителя прекращено.

Ранее в Свердловской области дальнобойщик получил инсульт во время рейса и шесть часов ждал медиков. Так произошло, потому что сотрудники ГИБДД посчитали, что россиянин был пьян, и оставили его «трезветь».