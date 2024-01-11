Полицейские приняли россиянина с инсультом за пьяного и оставили его «трезветь»

Получивший инсульт за рулем россиянин шесть часов ждал врачей

В Свердловской области дальнобойщик получил инсульт во время рейса и шесть часов ждал медиков. Коллеги мужчины рассказали порталу Е1, что задержка связана с действиями сотрудников Госавтоинспекции, которые посчитали, что россиянин был пьян.

Водитель почувствовал себя плохо за рулем, из-за чего грузовик с прицепом вынесло с полосы. Вызванные диспетчером сотрудники Госавтоинспекции якобы посчитали мужчину пьяным и не стали вызвать медиков.

По словам приехавшего к коллеге водителя, россиянина оставили «трезветь» в холодной кабине с отключенной печкой. Прибывшие на место врачи доставили мужчину в больницу, где диагностировали у него геморрагический инсульт. Следов алкоголя или запрещенных веществ в его организме обнаружено не было.

Ранее в Оренбургской области школьника доставили в больницу с инсультом. Мальчик почувствовал себя плохо на уроке, в больнице ученику провели экстренную операцию.