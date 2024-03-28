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17:03, 28 марта 2024Россия

Россиянку оштрафовали за три надписи в бюллетене

Жительница Тульской области получила штраф за надписи в избирательном бюллетене

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Одоевский межрайонный суд Тульской области оштрафовал жительницу региона за три надписи в избирательном бюллетене. Об этом сообщает пресс-служба суда на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщает суд, россиянка находилась в кабинке для голосования «продолжительный промежуток времени» и поставила отметки напротив каждого из кандидатов, что сделало бюллетень недействительным. Кроме того, напротив фамилии одного из кандидатов избирательница написала три предложения: в первом выразила негативное пожелание, во втором — принесла извинения Украине, в третьем — дважды оскорбила кандидата.

«После этого она вышла из кабинки и опустила бюллетень в прозрачную урну. Бюллетень упал лицевой стороной вверх, где был открыт для всеобщего обозрения, чем осуществила публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ», — сообщили в суде.

Суд назначил россиянке штраф в 30 тысяч рублей, однако решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано избирательницей.

Ранее суд в Санкт-Петербурге оштрафовал другую россиянку, которая написала в бюллетене два слова, в которых выразила свое отношение к проводимой Россией спецоперации на Украине.

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      Марк Леонов
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