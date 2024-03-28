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08:39, 28 марта 2024Культура

Российская актриса показала окровавленную ногу в День театра

Актриса Александра Бортич показала фото с окровавленной ногой в честь Дня театра
Александра Бортич

Александра Бортич. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса театра и кино Александра Бортич опубликовала фотографию в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), показав сценический образ с окровавленной ногой.

На снимке знаменитость позирует в грязном белом платье, закинув ногу. Бортич показала загримированную коленку, из которой течет кровь. В таком образе она поздравила всех с Днем театра, отметив, что «это и мой праздник тоже».

«С синдромом самозванца борюсь каждый день. Кажется, что вот-вот все поймут, что я случайный пассажир, на самом деле лох, и выгонят меня», — сыронизировала Бортич.

Ранее Александра Бортич снялась без штанов и развеселила фанатов. 29-летняя звезда фильма «Я худею!» поделилась серией снимков, на которых она запечатлена в черном боди, надетом поверх капроновых колготок, короткой шубе и высоких кожаных сапогах.

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      Марина Совина
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