Российская актриса Александра Бортич снялась без штанов в подъезде

Российская актриса Александра Бортич снялась без штанов и развеселила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

29-летняя звезда фильма «Я худею!» поделилась серией снимков, на которых она запечатлена в черном боди, надетом поверх капроновых колготок. Кроме того, она примерила короткую шубу и кожаные сапоги с высоким голенищем. На последнем фото знаменитость позирует у дверей подъезда, повернувшись спиной к камере.

Поклонники оценили съемку артистки в комментариях под постом. «Впервые нормальный контент пошел», «Последнее фото — огонь!», «Хороша!», «Все гармонично, тем более когда все мечтают увидеть то, что скрывает шуба», «Элегантно», — высказывались они.

Ранее российская актриса театра и кино Любовь Толкалина снялась в необычном наряде и вызвала споры в сети. Тогда 45-летняя знаменитость поделилась фото, на котором она позирует перед камерой в кроп-топе с серебристыми пайетками и черных трусах с высокой посадкой.