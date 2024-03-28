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11:03, 28 марта 2024Путешествия

Российские аэропорты попросили власти не запрещать проход в терминалы без билета

«Ъ»: аэропорты попросили власти не запрещать проход в терминалы без билета

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Международная ассоциация аэропортов (МАА), РСТ и Общероссийское объединение пассажиров попросили власти не запрещать проход в терминалы встречающим и провожающим пассажиров. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Уточняется, что новые правила вступят в силу 1 сентября. Однако источники издания в аэропортах считают, что это не только приведет к очередям на входе, но и ухудшит ситуацию с безопасностью. При этом злоумышленники все равно смогут купить билеты и проникнуть в воздушную гавань.

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Кроме того, в письме МАА, направленном в Минтранс, указано, что из-за нововведения люди без билетов не смогут провожать и встречать в том числе пожилых и людей с ограниченными возможностями, а также несопровождаемых детей.

В МАА также добавили, что из-за запрета на вход в терминалы без билета авиагавани лишатся от 20 до 50 процентов неавиационных доходов из-за того, что снизятся продажи в магазинах, банках, аптеках и заведениях общепита на территории аэропортов.

О том, что Минтранс захотел ужесточить требования по обеспечению безопасности в аэропортах России, стало известно в феврале. В частности, в ведомстве предложили не пускать в авиагавани провожающих и встречающих.

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      Марина Черняк
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