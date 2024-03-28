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16:36, 28 марта 2024Экономика

Российским бизнесменам назвали способы увеличения пенсий

В Госдуме назвали способы увеличить размер пенсий для предпринимателей
СюжетПенсионный возраст:

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Российские бизнесмены смогут рассчитывать на получение не только минимальных социальных пенсий, но и страховых, если будут увеличивать размер выплат, делая взносы и накапливая пенсионные баллы. Такие способы назвал «Российской газете» член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Он отметил, что самозанятые граждане на фоне отсутствия минимального стажа и накоплений пенсионных коэффициентов не имеют права на страховую пенсию по возрасту и могут претендовать на нее только на пять лет позже. При этом, заключив договор с Соцфондом и начав накапливать показатели, можно получить стаж «на любой период, включая все 15 лет».

Индивидуальные предприниматели (ИП) выплачивают обязательные взносы и после наступления пенсионного возраста им приходится выбирать между продолжением бизнеса или уходом на отдых, напоминает депутат. Размер этих взносов в свою очередь влияет на количество пенсионных баллов и, соответственно, размер будущей пенсии. Говырин уточнил, что минимальная сумма страховых взносов за 2024 год для учета в стаж составляет 50 789 рублей.

Также граждане могут начать получать страховую пенсию не к моменту достижения пенсионного возраста, а чуть позже. В этом случае применяется повышенный коэффициент, который зависит от длительности отсрочки. Ее максимальный срок составляет десять лет.

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      Дмитрий Воронин
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